Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Großangelegte Kontrollaktion gegen Drogen und Alkohol am Steuer

Lüdenscheid (ots)

Vor allem um Drogen am Steuer ging es der Polizei am Freitag bei einer groß angelegten Kontrollaktion in Lüdenscheid. Den ganzen Nachmittag bis in die Abendstunden hinein sahen Hunderte Auto- und Kradfahrer auf der Werdohler und der Brunscheider Straße die rote Kelle.

Die Polizei richtete auf dem Gelände der Autobahnmeisterei eine Kontrollstelle ein. Dort gab es nicht nur Halteboxen und Parkflächen, sondern auch Garagen, Büros und WCs, um Urinproben nehmen zu können. Die Führerscheinstelle des Märkischen Kreises nahm vor allem ausländische Führerscheine unter die Lupe. Die Bilanz der Kontrollstelle an der Werdohler Straße: Ein Arzt nahm fünf Fahrern wegen Auffälligkeiten Blut ab. Elf Verwarngelder und neun Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen verschiedener Delikte wurden verhängt. Einer der Gründe: Telefonieren oder Chatten während der Fahrt. Drei Fahrer hatten nicht die nötige Fahrerlaubnis. Einen Fahrer erwischte die Polizei mit einer komplett gefälschten Identität. Ein Fahrer hatte sein Fahrzeug nicht versichert, falsche Kennzeichen und keinen Führerschein.

An der Brunscheider Straße, an der Abfahrt von der A45, richtete sich der Fokus vor allem auf den Schwerlastverkehr und deren Fahrer. Die Polizei stellte dort 20 Verstöße fest, darunter Drogen am Steuer, unzureichende Ladungssicherung oder fehlende Fahrtenschreiber.

Die Gefahren des Drogenkonsums im Straßenverkehr werden immer noch unterschätzt, verharmlost oder gar ignoriert. Tatsächlich ist der Drogenkonsum deutlich häufiger Ursache von Verkehrsunfällen als angenommen. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der Drogendelikte im Straßenverkehr (ausgenommen Alkohol) mehr als vervierfacht. Sie stieg landesweit innerhalb dieser 14 Jahre von 6.000 auf 27.600 Delikte an. Hinzu kommt eine erhebliche Dunkelziffer.

Bei Kontrollen in diesem Jahr im Bereich der Polizeiwache Lüdenscheid hat die Polizei bis Anfang April zwölf Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und 20 unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln angehalten. Alle Fahrer zeigten körperliche, geistige oder motorische Auffälligkeiten, die unmittelbaren Einfluss auf die Sicherheit beim Führen von Kraftfahrzeugen haben.

