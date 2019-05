Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tragischer Sturz

Altena (ots)

Sturz endet tödlich Am heutigen Abend des 01.05.2019, gegen 20:30 Uhr kam es zu einem tragischen Sturz vom Dach/Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße. Ein 39 jähriger Wohnungsinhaber hatte seinen Wohnungsschlüssel vergessen und wollte über das Dach auf seinen Balkon im 3 OG. klettern, um durch die geöffnete Balkontür in seine Wohnung zu gelangen. Hierbei stürzte er und fiel zu Boden. Der hinzugezogene Notarzt und der angeforderte Rettungshubschrauber konnten dem Gestürzten nicht mehr helfen, denn der Wohnungsinhaber verstarb noch an der Unglücksstelle. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell