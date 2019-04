Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag am Heidehang und in der Straße Bredershaus Zigarettenautomaten aufgebrochen und die Geldkassetten gestohlen. Allein der Sachschaden liegt bei jeweils mindestens 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

