Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Gartenhütten/ Fahrrad gestohlen

Kierspe (ots)

In Kierspe wurden am Wochenende mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Am Rehweinkel entfernten Unbekannte das Vorhängeschloss und entwendeten einen roten Sabo-Rasenmäher. Vor den Eicken öffnete ein Unbekannter das Schloss einer Gartenhütte und nahm einen Rasenmäher und einen Akkuschrauber an sich. Vom Rehwinkel war der Polizei bereits ein weiterer Einbruch gemeldet worden. Dort hatte der Einbrecher ebenfalls einen Rasenmäher und einen Hochdruckreiniger an sich genommen.

Am Rehwinkel wurde außerdem ein Mountainbike gestohlen. Das schwarze Rad der Marke Zündapp mit 28-Zoll-Reifen stand in einem Carport. Der Täter knackte das Schloss und ließ es am Tatort zurück. Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell