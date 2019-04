Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Friseursalon

Plettenberg (ots)

Bargeld war offenbar das Ziel von Einbrechern am vergangenen Wochenende. Zwischen Samstagabend und Montagnachmittag knackten sie die Tür eines Friseursalons am Lindengraben. Aus der Kasse nahmen sie die Beute und verschwanden ungesehen. Bei ihrer Tat richteten sie mehrere hundert Euro Schaden an. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen (Telefon 9199-0).

