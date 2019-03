Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nur Schokolade und Backwaren lassen Ladendiebe im Einkaufswagen zurück

Drolshagen (ots)

Am Mittwochabend (5. März) gegen 18.50 Uhr haben Zeugen die Angestellten eines Verbrauchermarktes in der Hagener Straße verständigt, nachdem unbekannte Täter, ohne augenscheinlich zu bezahlen, Waren aus dem Markt entwendet hatten. Zunächst hielt sich einer der Täter im Eingangsbereich auf und übernahm von einer jungen Frau einen gefüllten Einkaufswagen. Diese verblieb im Geschäft, während der Mann den "Einkauf" einlud. Als die Täter bemerkten, dass die Mitarbeiter Kenntnis erhielten, traten sie die Flucht an. Eine dritte unbekannte Täterin stieg ebenfalls in den flüchtenden Pkw ein. Sie fuhren in Richtung Stadtmitte davon. Die genaue Höhe der Beute ist noch nicht ermittelt. Lediglich Schokolade und Backwaren hinterließen sie im Wagen.

Zeugen beschreiben den männlichen Täter wie folgt:

- sehr kurze, dunkle Haare - dunkler Hauttyp - circa 25 bis 30 Jahre alt

Die "Einkäuferin" soll im selben Alter gewesen sein, trug eine schwarze Mütze sowie einen schwarzen Parka mit Fellkragen. Die dritte Person war ebenfalls weiblich, zwischen 50 und 60 Jahren und trug sehr lange schwarze Haare. Weitere Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

