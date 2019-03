Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 19-Jähriger beleidigt und verletzt mehrere Personen

Attendorn (ots)

Attendorn- Eine Personengruppe fiel einer 35-jährigen Zeugin gegen 16.15 Uhr in der Straße "Am Wassertor" auf, da sie sich durch das Auftreten der Jugendlichen bedroht fühlte. Als sie die Gruppe ansprach, beleidigte einer der jungen Männer sie. Durch eine eingeleitete Nahbereichsfahndung traf die Polizei die Gruppe an. Bei einer Durchsuchung fanden sie bei dem Beschuldigten, einem 15-Jährigen, einen Joint und ein Schlagring und stellten diesen sicher. Zudem fanden sie bei einem 19-Jährigen ein Pfefferspray und stellten dieses sicher. Die Gruppe erhielt daraufhin einen Platzverweis für die Attendorner Innenstadt. Trotzdem trat der 19-Jährige noch einmal im Laufe des Abends in Erscheinung: Gegen 19.30 Uhr sprühte der Geschädigte einem 16-Jährigen mit Pfefferspray ins Gesicht. Als ihm Freunde zur Hilfe kamen, sprühte der Beschuldigte nach Zeugenangaben "wild" um sich. Der 16-Jährige kam mit einem Rettungswagen leicht verletzt ins Krankenhaus. Zwei weitere Beteiligte klagten über schmerzende Augen und Bindehäute. Im Nachgang meldete sich noch ein 17-jähriger auf der Wache, der angab, ebenfalls durch den Beschuldigten mit Pfefferspray verletzt und sogar mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden zu sein. Die Beamten schrieben gegen den 19-Jährigen mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung und Bedrohung und nahmen die weiteren Ermittlungen auf.

