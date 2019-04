Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Firma und Wohnhaus-Keller/ Schultür besprüht/ Linienbusfahrer bedroht

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in eine Firma an der Gartenstraße eingebrochen und haben einen BMW Mini, eine hohe Bargeldsumme und Computer-Bildschirme gestohlen. Die Tat muss zwischen Samstagmittag und Montagmorgen begangen worden sein. Die Firma ist auf einem größeren Firmenkomplex angesiedelt. Die Einbrecher brachen die Eingangstür auf und durchwühlten die Büroräume. Sie nahmen eine höhere Summe Bargeld aus einem Tresor, packten Apple-Mac-Bildschirme, eine Geldkassette mit Bargeld, den Rucksack eines Mitarbeiters und einen Fahrzeugschlüssel eines Firmen-Transporters ein. Erst später stellte der Firmeninhaber fest, dass ein auf dem Gelände geparkter, privater Wagen weg war: Es handelt sich um einen roten BMW Mini mit dem Kennzeichen MK-KS 358. Ein Fahrzeugschlüssel hatte ebenfalls im Büro gelegen.

Bei einem Einbruch in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Peterstraße entwendeten Unbekannte am Wochenende diverse Werzeugmaschinen wie Stichsägen, Rasentrimmer, Bohrmaschinen sowie zwei gebrauchte Jeanshosen.

Am Sonntag oder in der darauf folgenden Nacht haben Unbekannte eine gläserne Tür am Bergstadt-Gymnasium mit Farbe besprüht. Am Sonntagnachmittag zwischen 17.30 und 17.50 Uhr wurde am Brockhauser Weg die komplette rechte Seite eines schwarzen Mazdas zerkratzt. Der Sachschaden beträgt mindestens 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Am Freitagnachmittag hat sich ein 33-jähriger Kiersper in Lüdenscheid mit einem Busfahrer angelegt. Der Busfahrer kannte den Mann bereits aus früheren Begegnungen im Busverkehr. Der Kiersper schmuggelte sich in Brügge durch die hintere Tür in den Bus der Linie 59. Der Fahrer bat ihn nach vorn zu kommen und kontrollierte das Fahrticket. Er wollte die Personalien aufschreiben und ließ sich dazu den Personalausweis zeigen. Das wollte der Fahrgast allerdings verhindern. Er drohte mit Schlägen, ballte die Fäuste und griff nach dem Arm des Busfahrers. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

