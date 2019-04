Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung

Hemer (ots)

In der vergangenen Woche sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Drosselweg eingedrungen und haben dort fünf Spardosen mit Bargeld entwendet. Am Dienstag vor einer Woche hatte die Mieterin die Wohnung verlassen. Am Sonntag, nach ihrer Rückkehr, bemerkte sie das Fehlen der Spardosen. Wie die Diebe in die Wohnung gelangt sind, ist nicht klar. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

