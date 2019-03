Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Leichter Sack, schwerer Junge: Festnahme am Pfandautomaten

Iserlohn (ots)

Weil er säckeweise Pfandflaschen in den Automaten stopfte, fiel ein 41-jähriger Mann am Donnerstag in einem Supermarkt auf. Ein Mitarbeiter des Marktes bewies den richtigen Riecher, als er die Polizei anrief: Die fand nicht nur weitere wahrscheinlich gestohlene Pfandflaschen, sondern auch diverse Führerscheine, Gesundheitskarten, Schlüssel, Aufenthaltstitel, Bankkarten und anderes Diebesgut bei dem wohnsitzlosen Mann, außerdem Betäubungsmittel und Einhandmesser.

Dass Kunden säckeweise Flaschen anschleppen, ist ja noch üblich. Doch mit einem solchen zugeschweißten Sack voller Leergut fiel der der Mann am Automat des Supermarktes am Theodor-Heuss-Ring doch aus dem Rahmen. Während er den Sack aufriss und den Automaten fütterte, rief ein Mitarbeiter die Polizei. Der Mann erzählte den Polizeibeamten, er habe den Beutel vor der Diakonie gefunden.

Dass er keinen Ausweis besitze, war glatt gelogen. Es war allerdings nicht der eigene. Und auch die vier Führerscheine, diverse Bank- und Gesundheitskarten sowie Aufenthaltstitel gehörten nicht zu dem 41-Jährigen. Genauso wie die drei Mobiltelefone in seiner Tasche, darunter ein iPhone X, und andere Utensilien. Dafür aber wohl das Cannabis. Die Polizei konnte am Freitag zehn Gegenstände Diebstählen oder Einbrüchen zuordnen. Der wohnsitzlose Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell