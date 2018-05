POL-MK: Kradfahrer gestürzt: PKW-Fahrer flüchtet nach Unfall

Iserlohn (ots) - Gestern, gegen 18.37 Uhr, ereignete sich am Grüner Weg, Ecke Augustastraße ein Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Iserlohn fuhr mit seiner Yamaha über den Grüner Weg in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Augustastraße kreuzte von links ein bislang unbekannter PKW-Fahrer und nahm dem 17-Jährigen die Vorfahrt. Dieser musste ausweichen, fährt über den Gehweg, kommt zu Fall und verletzt sich dabei leicht. Der PKW flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Es entstanden etwa 3.000 Euro Sachschaden. Das Fahrzeug soll dunkel - möglicherweise blau - gewesen sein. Mehr Angaben sind derzeit nicht möglich. Nun werden Zeugen gesucht.

Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-7106 oder 9199-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell