POL-MK: Einbrecher gelangen nicht ins Studio

Plettenberg (ots) - Einbrecher scheitern an Fenster und Tür

In der Zeit vom 30.04. - 03.05.2018 hebelten unbekannte Täter mit einem unbekannten Werkzeug sowohl an der Tür als auch an einem Fenster eines Sonnenstudios an der Brauckstraße. Es entstand Sachschaden. Die beschädigten Elemente hielten dem Einbruchsversuch stand. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell