POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 04.05.2018

Limburg (ots) - 1. Einbrecher in Weilmünster unterwegs, Weilmünster, Buderusstraße und Weilstraße, Mittwoch, 02.05.2018, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 03.05.2018, 09.00 Uhr

(si)Auf zwei Firmen hatten es Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Weilmünster abgesehen. In der Buderusstraße machten sich die unbekannten Täter auf einem Firmengelände an einem Hochseecontainer zu schaffen und öffneten diesen gewaltsam. Zudem gingen die Täter noch einen dort abgestellten Kleintransporter sowie eine Gartenhütte an und ergriffen im Anschluss mit Werkzeug im Wert von mindestens 2.500 Euro unerkannt die Flucht. In der Weilstraße schlugen Einbrecher die Fensterscheibe eines Bürokomplexes ein und entwendeten aus den Büros unter anderem einen PC. In beiden Fällen bittet die Polizei mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 zu melden.

2. Autoaufbrecher erbeuten Geldbörsen, Runkel-Steeden, Rheinbergstraße, Mittwoch, 02.05.2018, 21.40 Uhr bis Donnerstag, 03.05.2018, 07.00 Uhr

(si)Die Erfahrung, dass man Wertgegenstände nicht in seinem abgestellten Fahrzeug zurücklässt, mussten zwei Autofahrer in der Nacht zum Donnerstag in Steeden machen. In der Rheinbergstraße beschädigten Autoaufbrecher die Scheiben von zwei geparkten Pkw, einem Renault Twingo und einem Audi A 3, und gelangten durch die entstandenen Öffnungen in den Fahrzeuginnenraum. Dort nahmen sie dann die zurückgelassenen Geldbörsen an sich und flüchteten im Anschluss unerkannt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Mann flüchtet unerkannt aus Apotheke, Löhnberg, Waldhäuser Straße, Donnerstag, 03.05.2018, 17.15 Uhr

(si)Ein bisher unbekannter Mann ergriff am Donnerstagnachmittag unerkannt in der Waldhäuser Straße in Löhnberg die Flucht, nachdem er versucht hatte in einer dortigen Apotheke ein gefälschtes Rezept einzulösen. Als die Apothekerin die Fälschung bemerkte und die Herausgabe des Medikamentes verweigerte, soll der Mann zu Fuß in Richtung Wetzlarer Straße gelaufen sein. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt und circa 1,85 m groß beschrieben. Der Mann soll eine normale Statur, dunkle, kurze Haare und ein osteuropäisches Aussehen gehabt haben. Bekleidet sei der Unbekannte mit einer schwarzen Daunenjacke, Jeans sowie schwarzen Turnschuhen gewesen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Fahrer von Motorroller bei Unfallflucht leicht verletzt, Weilburg, Limburger Straße, Donnerstag, 03.05.2018, 12.30 Uhr

(si)Am Donnerstagmittag wurde ein 61-jähriger Fahrer eines Motorrollers in der Limburger Straße in Weilburg bei einer Unfallflucht leicht verletzt. Der 61-Jährige befuhr, gegen 12.30 Uhr, mit seinem Roller die Limburger Straße in Fahrtrichtung B 49, als ein Pkw das Zweirad überholte. Laut den Angaben des Geschädigten, soll der Pkw in Höhe des Waldhäuser Weges so dicht vor dem Rollerfahrer wieder nach rechts eingeschert sein, dass der 61-Jährige mit seinem Gefährt ins Straucheln geriet und zu Boden stürzte. Der Autofahrer soll im Anschluss ohne anzuhalten in den Waldhäuser Weg abgebogen sein. Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste der 61-Jährige in einem Krankenhaus behandelt werden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

5. Geschwindigkeitsmessungen, Brechen-Niederbrechen, Limburger Straße und B 49, Parkplatz "Taunusblick" Donnerstag, 03.05.2018, 09.00 Uhr bis 15.20 Uhr

(si)Im Laufe des Donnerstages führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg mehrere Geschwindigkeitsmessungen im Kreisgebiet durch. Am Vormittag wurden bei einer etwa 3-stündigen Kontrollstelle in der Limburger Straße in Niederbrechen insgesamt 387 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Limburg gemessen. Von den registrierten Fahrzeugen überschritten insgesamt acht die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Am Donnerstagnachmittag wurden dann bei einer weiteren Messung auf der Bundesstraße 49, zwischen 14.00 Uhr und 15.20 Uhr, insgesamt 437 Fahrzeuge gemessen und 23 Überschreitungen festgestellt. Der schnellste Pkw war hier, bei erlaubten 100 Stundenkilometern, mit 124 km/h in Fahrtrichtung Wetzlar unterwegs, was für den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einen Punkt bedeutet. Der Spitzenreiter bei den Lkw wurde bei erlaubten 60 km/h mit 89 Stundenkilometern gemessen. Dieser Geschwindigkeitsverstoß wird mit einem Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einem Punkt geahndet.

6. Aktueller Blitzerreport des Kreises Limburg-Weilburg

(si)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Landesstraße 3448 zwischen Lindenholzhausen und B 417

Donnerstag: Mengerskirchen, Bereich Seeweiher

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

