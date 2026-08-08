POL-KLE: Erstmeldung nach Verkehrsunfall: Hülmer Deich aktuell gesperrt
Weeze (ots)
Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf dem Hülmer Deich in Weeze ist die Straße aktuell zwischen Oberhelsum und dem Schwanenweg aktuell gesperrt. Weitere Informationen zum Unfall werden durch die Polizei zu einem späteren Unfall veröffentlicht. (pp)
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