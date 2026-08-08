POL-KLE: Erstmeldung nach Verkehrsunfall: Hülmer Deich aktuell gesperrt

Geldern-Walbeck (ots) - Am Donnerstag (6. August 2026) kam es gegen 18:10 Uhr am Küpperssteg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch eine flüchtige Unfallverursacherin wurde dabei ein abgestellter grauer VW Tayron im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Die Unfallverursacherin, welche ein Damenfahrrad über den Parkplatz eines Discounters schob und dabei ...

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