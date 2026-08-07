Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Gartenhäuser einer Kleingartenanlage ein: Polizei bittet um Hinweise (06.08.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu Einbrüchen in mehrere Gartenhäuser einer Kleingartenanlage im Ortsteil Lindenhof am Donnerstag.

Im Zeitraum von 9 Uhr bis 13 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in mehrere Gartenhäuser der Kleingartenanlage beim Hörnleweg. Die Täter durchsuchten die Innenräume der Hütten und konnten anschließend unerkannt flüchten. Ob und welche Beute die Täter machten sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Oberndorf am Neckar.

Etwaige Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich unter Tel. 07423 81010 zu melden.

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