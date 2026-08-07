Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen

Lkr. Tuttlingen) 60-jähriger Rollerfahrer stürzt und verletzt sich leicht (06.08.2026)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Donnerstagabend hat sich auf der Straße "Rosenhof" ein Verkehrsunfall mit einem gestürzten Rollerfahrer ereignet.

Ein 60-jähriger Mann war gegen 20:00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Straße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 60-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus. Der am Roller entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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