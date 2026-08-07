POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Schmierereien an der Schlossschule (06.08.2026)
Gaienhofen (ots)
Am Donnerstagabend haben Unbekannte in der Schlossstraße an einem Trafohäuschen, einer Glasfaserstation neben der Schlossschule und an ein paar Klinkersteinen an der Schule Schmierereien hinterlassen und damit Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro angerichtet.
Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0 entgegen.
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Katrin Rosenthal
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