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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Schmierereien an der Schlossschule (06.08.2026)

Gaienhofen (ots)

Am Donnerstagabend haben Unbekannte in der Schlossstraße an einem Trafohäuschen, einer Glasfaserstation neben der Schlossschule und an ein paar Klinkersteinen an der Schule Schmierereien hinterlassen und damit Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro angerichtet.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Durchwahl: 07531 995-1014
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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