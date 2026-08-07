POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Schmierereien an der Schlossschule (06.08.2026)

Eschbronn (ots) - Am Donnerstagabend hat ein mutmaßlich berauschter Rollerfahrer zunächst versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, und ist in der Folge mit seinem Zweirad gestürzt. Der 24-jährige Mann war gegen 23:00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad einer Polizeistreife auf der Kreisstraße 5563 in ...

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