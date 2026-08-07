Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn

Lkr. Rottweil) Mutmaßlich berauschter 24-jähriger Rollerfahrer versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und stürzt (06.08.2026)

Eschbronn (ots)

Am Donnerstagabend hat ein mutmaßlich berauschter Rollerfahrer zunächst versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, und ist in der Folge mit seinem Zweirad gestürzt.

Der 24-jährige Mann war gegen 23:00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad einer Polizeistreife auf der Kreisstraße 5563 in Richtung Mariazell aufgefallen. Als sich der Streifenwagen dem Rollerfahrer näherte, versuchte dieser offensichtlich, sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Er flüchtete über den Ziegelhüttenweg und kam schließlich auf einem Feldweg zu Fall. Hierbei erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen.

Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des Mannes. Ein Drogenvortest bestätigte mit einem positiven Ergebnis auf mehrere Betäubungsmittel den Verdacht. Der 24-Jährige musste die Polizeibeamten daher zur ärztlichen Blutentnahme zum Polizeirevier begleiten.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

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