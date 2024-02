Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fahren unter Drogeneinwirkung/Betäubungsmittel aufgefunden

Kleve (ots)

Durch die Polizei wurde am Dienstag (20. Februar 2024) gegen 22:30 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Bedburg-Hau in Kleve an der Königsallee angehalten und kontrolliert. Dabei ergaben sich Verdachtsmomente auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Fahrer wurde einem Krankenhaus zugeführt und ihm dort eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen des Einsatzes wurde bei dem Mann noch eine kleinere Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Ihn erwarten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Die Polizei weißt darauf hin, dass sich das Führen von Kraftfahrzeugen in Kombination mit dem Konsum von Drogen und Alkohol nicht verträgt. Dies führt immer wieder zu Verkehrsunfällen, auch mit Schwerverletzten und Getöteten. Daher wird die Kreis Klever Polizei auch weiterhin entsprechende Kontrollen durchführen. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell