Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Tankstellenraub

Die Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Dienstag (2. August 2022) gegen 13:40 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter den Kassenbereich einer Tankstelle an der Straße Geldertor und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Der Angestellte kam der Forderung nach, woraufhin der Unbekannte, der die Beute in seiner Bauchtasche verstaute, zu Fuß in Richtung der Friedrich-Spee-Straße flüchtete. Während der Tat war der Mann mit einer Sturmhaube maskiert.

Der Täter ist etwa 180 cm groß, schlank, hat einen dunklen Teint und sprach Deutsch mit südländischem Akzent. Er war bekleidet mit einer schwarzen Adidas Jogginghose mit weißen Streifen, einem schwarzen T-Shirt sowie einer grauen Kapuzenjacke der Marke Nike Jordan. Die Kapuze hatte er aufgesetzt.

Weiterhin trug der Unbekannte eine schwarze Bauchtasche der Marke Champion sowie graue, hochwertige Adidas Sportschuhe "Yeezy Beluga" mit auffälliger orangefarbener Applikation an den Außenseiten der Schuhe.

Zeugen, die den Verdächtigen gesehen haben oder anhand der Beschreibung wiedererkennen, wenden sich bitte telefonisch an die Kripo Kalkar unter 02824 880. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell