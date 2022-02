Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Reiheneckhaus

Emmerich (ots)

Am Samstag (12. Februar 2022), gegen 19:45 Uhr, verschafften sich Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu einem Reiheneckhaus an der Normannstraße. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht. Die Täter erbeuteten Bargeld, Computer, Laptop und eine Spielkonsole. Sie flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell