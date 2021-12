Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Lüllingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Täter entwenden Bargeld

Geldern-Lüllingen (ots)

Zwischen Samstag (18.12.2021), 15:30 Uhr und Sonntag (19.12.2021), 04:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße "An de Klus".

Die Täter nutzten ein Fenster für den Einstieg in das Haus, in dem sie diverse Schränke durchsuchten. Die Diebe entwendeten Bargeld und flüchteten mit Ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell