Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Spiegelunfall

beiger LKW nach Unfallflucht gesucht

Goch (ots)

Am Freitag (21.05.2021) kam es gegen 09:05 Uhr auf dem Nordring zu einem Unfall bei dem die Außenspiegel zweier LKW kollidierten.

Der Fahrer des LKW, der den Nordring in Richtung Klever Straße befuhr hielt an der Unfallstelle, während der Fahrer des zweiten beteiligten LKW seine Fahrt in Richtung Asperdener Straße fortsetzte.

Der flüchtige LKW, bei dem es sich vermutlich um einen beigen LKW des Herstellers Mercedes handelte, hatte einen Kastenaufbau. Auf der Rückseite des Fahrzeuges war ein Aufdruck in Form eines Brotes mit einem Schriftzug oberhalb des Brotes zu sehen.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell