Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Schwerer Verkehrsunfall/ PKW fängt nach Kollision Feuer

Bedburg-Hau (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend (09. September 2020) gegen 20.20 Uhr an der Uedemer Straße in Höhe der Mühlenstraße. Eine 20-jährige Kevelaererin verlor im Verlauf einer Linkskurve aus bislang nicht bekannter Ursache die Kontrolle über ihren Saab und geriet ins Schleudern. Dabei streifte sie den ihr entgegen kommenden Suzuki Swift einer 64-jährigen Frau aus Kervenheim. Nach der Kollision prallte der Saab gegen einen Baum und schleuderte auf die andere Straßenseite. Dort kam er zum Stillstand und fing Feuer. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der Suzuki schleuderte nach dem Zusammenstoß in eine angrenzende Hecke. Die 20 Jahre alte Fahrzeugführerin verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 64-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt. Die Unfallstelle war bis 00 Uhr gesperrt. (as)

