Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rindern - Toilettenhäuschen abgebrannt

Brandstiftung

Rindern (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (10.09.2020) setzten Unbekannte ein Toilettenhäuschen an einer Baustelle an der Straße "Kerkpad" in Brand.

Gegen 00:50 Uhr alarmierte ein Anwohner die Feuerwehr über den Brand. Das "Dixi-Klo" war zu diesem Zeitpunkt bereits komplett verbrannt. Lediglich geschmolzenes Plastik auf dem Boden war übrig und brannte noch.

Die Reste wurden durch die freiwillige Feuerwehr Rindern gelöscht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

