Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg- Einbruch in Pflanzencenter/ Täter entwenden mehrere Pflanzen

Kranenburg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (26. August 2020) zwischen 02 Uhr und 10 Uhr aus einem Pflanzen- und Blumencenter an der Klever Straße mehrere Pflanzen. Die Täter stiegen dazu über den circa 2m hohen Zaun, der das Außengelände umzäunt und nahmen diverse bepflanzte Kübel mit. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

