Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Diebstahl aus Kfz

Werkzeugmaschinen entwendet

Bedburg-Hau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (04. April 2020) drangen unbekannte Täter ohne Aufbruchspuren in einen Mercedes Sprinter ein, der auf einem Hof am Ginsterweg abgestellt war. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen aus dem LKW, darunter eine Bohrmaschine und ein Winkelschleifer. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

