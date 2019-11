Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

Wer kennt diese Frau?

Kalkar (ots)

Am 11. Oktober 2019 wurde eine Frau in Kalkar Opfer eines Taschendiebstahls. Gegen 10:15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in einem Discount-Markt auf der Bahnhofstraße zunächst ihr Portemonnaie samt darin befindlicher EC-Karte. Am selben Tag um 10:50 Uhr setzte eine unbekannte Tatverdächtige, die auf den Bildern der Fahndung zu sehen ist, dann die gestohlene Bankkarte an einem Geldautomaten in Kalkar ein und hob Geld ab. Die Bilder sind unter diesem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kalkar-taschendiebstahl-computerbetrug

Die Polizei fragt: Wer kennt die Frau auf den Bildern oder kann Angaben zur ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell