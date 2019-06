Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Zwei Personen leicht verletzt

Geldern (ots)

Am Samstag, 01.06.2019 gegen 23:15 Uhr befuhr eine 30-Jährige aus Wuppertal mit ihrem Pkw Peugeot die Kölner Straße (B 9) aus Fahrtrichtung Kerken kommend in Fahrtrichtung Kevelaer. Beim Linksabbiegen in den Zubringer zur Venloer Straße (B 58) kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW VW eines entgegenkommenden 23-Jährigen aus Wachtendonk. Es entstand hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Verkehrsregelung erfolgte durch Polizeibeamte.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell