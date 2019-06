Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Kalkar (ots)

In der Zeit von Freitag 31.05.2019, 23:00 Uhr bis Samstag 01.06.2019 11:50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter vom Kiefernweg in Kalkar ein blaues Kleinkraftrad (Roller 25km/h) der Marke YY50QT-6. An dem Roller war das grüne Versicherungskennzeichen 558LZD angebracht. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon: 02821-5040

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell