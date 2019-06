Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Betrieb für Tiernahrung

Uedem (ots)

Am Samstag den 01.06.2019 im Zeitraum zwischen 01:45 Uhr und 02:00 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufbrechen einer Tür, in das Lager eines Betriebs für Tiernahrung ein. Dort wurden mehrere Räume durchsucht. Als die Tür zu einem Geschäftsraum gewaltsam geöffnet wurde, wurde der Alarm bei einer angeschlossenen Sicherheitsfirma ausgelöst. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Goch unter Telefon 02823-1080.

