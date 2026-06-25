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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei sucht Beteiligte nach E-Scooter-Unfall

Bad Driburg (ots)

Am Samstagabend, 20. Juni, kam es auf der Burgstraße in Bad Driburg-Dringenberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei E-Scootern. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die beteiligten Personen von der Unfallstelle. Aufgrund der vorgefundenen Blutspuren geht die Polizei davon aus, dass mindestens eine Person verletzt wurde. Gegen 23.30 Uhr hörte eine Anwohnerin der Burgstraße laute Hilfeschreie von der Straße. Gemeinsam mit ihrem Ehemann begab sie sich daraufhin nach draußen. Dort fanden sie eine junge Frau blutüberströmt auf der Fahrbahn liegend vor. Neben ihr befand sich ein E-Scooter. Außerdem war ein junger Mann mit einem weiteren E-Scooter vor Ort. Das Ehepaar half der verletzten Frau wieder auf die Beine. Anschließend setzte die Frau ihre Fahrt mit dem E-Scooter fort. Auch der junge Mann entfernte sich gemeinsam mit ihr von der Unfallstelle. Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Beteiligten trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr antreffen. Die Polizei bittet nun die beiden beteiligten Personen sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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