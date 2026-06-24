Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

Am Dienstagmorgen, 23. Juni, kam es auf dem Heinefelder Weg in Brakel zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem E-Scooter-Fahrer. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Gegen 7.45 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau aus Brakel mit ihrem Fahrrad den Heinefelder Weg in Richtung Innenstadt. Vor ihr waren drei Jugendliche mit E-Scootern unterwegs. Als die Radfahrerin die Gruppe überholen wollte und zum Überholvorgang ansetzte, scherte zeitgleich einer der Jugendlichen aus, um ebenfalls zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter und dem Fahrrad. Die 30-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Jugendlichen setzten ihre Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern oder ihre Personalien anzugeben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu den beteiligten Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter zu melden./rek

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