PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Badeunfall: 18-Jähriger ertrinkt im Freizeitsee Godelheim -Nachtrag-

Höxter (ots)

Die Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben, dass der vermisste Mann nicht von der dortigen Plattform in den See sprang, sondern schwimmend auf dem Weg dorthin war, als er aus bislang unbekannten Gründen im Wasser versank. Zwischen Ufer und Plattform wurde er dann auch von Einsatzkräften der DLRG Brakel unter Wasser aufgefunden und an die Helfer der Feuerwehr übergeben.

Ar.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren