POL-HX: Badeunfall: 18-Jähriger ertrinkt im Freizeitsee Godelheim -Nachtrag-
Höxter (ots)
Die Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben, dass der vermisste Mann nicht von der dortigen Plattform in den See sprang, sondern schwimmend auf dem Weg dorthin war, als er aus bislang unbekannten Gründen im Wasser versank. Zwischen Ufer und Plattform wurde er dann auch von Einsatzkräften der DLRG Brakel unter Wasser aufgefunden und an die Helfer der Feuerwehr übergeben.
Ar.
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