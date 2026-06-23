POL-HX: Badeunfall: 18-Jähriger ertrinkt im Freizeitsee Godelheim -Nachtrag

Warburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (19.06.2026, 23:00 Uhr bis 20.06.20226, 7:30 Uhr) ist es am Bahnhof in Warburg zu mehreren Automatenaufbrüchen gekommen. Insgesamt wurden vier Automaten erheblich beschädigt und darin befindliches Bargeld entwendet. Die Automaten standen außen vor einem Kiosk. Hinweise auf den oder die Täter liegen bisher nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter (05271 / 962 0) zu melden. /RS Rückfragen ...

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