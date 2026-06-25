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POL-HX: Wohnhausbrand in Höxter - Dachstuhl steht in Flammen

POL-HX: Wohnhausbrand in Höxter - Dachstuhl steht in Flammen
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Höxter (ots)

Am späten Mittwoch Abend, 24.06.2026, kam es gegen 23:40 Uhr im Parkweg in Höxter zum Brand des Dachstuhls eines Einfamilienhauses. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer zunächst in einem unmittelbar an das Wohnobjekt angrenzenden Gartenhaus ausgebrochen. Die Flammen schlugen schließlich auf das Wohngebäude über und setzten den Dachstuhl in Brand.

Alle Bewohner des Hauses konnte sich bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig vor den Flammen in Sicherheit bringen. Personen kamen bei dem Brand somit nicht zu Schaden.

Das Feuer konnte schließlich durch ein Großaufgebot der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Hierbei mussten auch Teile des Gebäudedachs abgedeckt werden. Das Einfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im unteren sechsstelligen Bereich. (DL)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Dominik.Loehr@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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