Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer stürzt auf der B 241

Beverungen (ots)

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag, 19. Juli, auf der B 241 gestürzt und hat sich Verletzungen zugezogen. Der Fahrer aus dem Kreis Hildesheim war mit seinem Leichtkraftrad gegen 12.20 Uhr von Beverungen in Richtung Dalhausen unterwegs, als er verkehrsbedingt stark bremsen musste und dabei zu Fall kam. Er wurde zur weiteren Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, an dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. /nig

