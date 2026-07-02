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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mutmaßlich exhibitionistische Handlung im Kurpark - Polizei sucht Zeugen

Schmallenberg (ots)

Am Mittwoch kam es im Kurpark in Schmallenberg zu einer exhibitionistischen Handlung. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zwei Männer gegen 10:25 Uhr im Eingangsbereich des Kurparks "Am Stenn" auf. Dort wurden sie auf einen Mann aufmerksam, der sich auf einer Grünfläche in etwa 30 Metern Entfernung auffällig verhielt.

Dieser Mann soll sich nach Angaben der Zeugen mehrfach auf der Grünfläche hin und her bewegt und anschließend mit leicht heruntergezogener Hose an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Einer der Zeugen sprach den Mann daraufhin an. Dieser entfernte sich anschließend fußläufig in Richtung Innenstadt.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 1,85 Meter groß, braunes T-Shirt, kurze Hose. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte die Polizei eine Person antreffen, auf die die Beschreibung zutraf. Der Mann wurde zur Polizeiwache Bad Fredeburg gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die den Vorfall am Mittwoch zwischen 10:25 Uhr und 10:30 Uhr im Kurpark in Schmallenberg beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 / 969-400 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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