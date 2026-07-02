Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei HSK bietet kostenlose Wiegeaktionen für Fahrzeuge an

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Polizei HSK bietet auch in diesem Jahr kurz vor Start der Sommerferien wieder zwei kostenlose Wiegeaktionen für Wohnwagen und Wohnmobile an. Gerade in den Ferien fahren viele Menschen mit ihren eigenen Fahrzeugen in den Urlaub. Ein angemessenes Gewicht und die sichere Beladung des Fahrzeugs spielen dabei eine entscheidende Rolle für die Verkehrssicherheit.

Die erste Wiegeaktion findet am Samstag, den 11.07.2026 von 9 bis 14 Uhr in Olsberg auf dem Parkplatz an der Stadionstraße auf Höhe des Bahnhofs statt. Der zweite Termin findet am Mittwoch, den 15.07.2026 von 13 bis 19 Uhr auf der Riggenweide in Arnsberg-Hüsten statt. Eine Anmeldung ist für keinen der beiden Termine erforderlich.

Die Polizei HSK lädt interessierte Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer herzlich ein, ihre Fahrzeuge auf Gewicht und Ladungssicherheit überprüfen zu lassen und sich weitere Informationen rund um die sichere Fahrt in den Urlaub einzuholen.

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