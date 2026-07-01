Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Diebstahl an Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es auf dem Gelände eines Autohauses an der Straße "Dicke Hecke" in Neheim zu einem versuchten Diebstahl an einem Fahrzeug. Gegen 03:00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine verdächtige Person, die sich offenbar an einem dort abgestellten Fahrzeug zu schaffen machte.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Zeuge auf seinem Balkon und hörte verdächtige Geräusche. Als er in Richtung des Autohauses blickte, sah er eine männliche Person, die mit einem schwarzen Gegenstand in Richtung Kantstraße davonlief. Bei dem betroffenen Fahrzeug handelt es sich um einen orangefarbenen Toyota Sequoia. An dem Fahrzeug wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite ein kleines dreieckiges Fenster herausgetrennt.

Hinweise auf ein Eindringen in den Fahrzeuginnenraum oder auf weitere Beschädigungen ergaben sich vor Ort zunächst nicht. Auch aus dem Innenraum wurde nach aktuellem Stand nichts entwendet.

Die Polizei leitete unmittelbar eine Fahndung im Nahbereich ein. Dabei wurden unter anderem Kräfte der Polizeiwachen Sundern und Soest sowie der Autobahnpolizei hinzugezogen. Auch ein Polizeihubschrauber wurde angefordert.

Im Bereich eines Wendehammers an der Kantstraße stellten die Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung zwei Personen fest. Diese flüchteten zu Fuß in Richtung Autobahn. Auf einem Fußweg, der vom Wendehammer abgeht, fanden die Beamten eine Tüte. Darin befanden sich das entwendete Fenster, ein 20-Liter-Kanister sowie Aufbruchswerkzeug. Die weitere Fahndung nach den möglichen Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg.

Die beschriebene Person trug nach Zeugenangaben eine schwarze Cap, eine blaue kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zu Mittwoch im Bereich Dicke Hecke, Kantstraße oder im weiteren Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den flüchtigen Personen machen?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 / 90 200 entgegen.

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