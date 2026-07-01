Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall in Ramsbeck schwer verletzt

Bestwig (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Bestwig-Ramsbeck ist eine 62-jährige Kradfahrerin aus Schmallenberg schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 46-jährige Frau aus Brilon am 30. Juni gegen 11:27 Uhr mit ihrem Auto die Straße Auf'm Heidfeld. An der Einmündung zur Heinrich-Lübke-Straße beabsichtigte sie, nach links auf die vorfahrtsberechtigte Heinrich-Lübke-Straße abzubiegen.

Zeitgleich befuhr die 62-jährige Kradfahrerin die Heinrich-Lübke-Straße aus Richtung Westernbödefeld kommend in Fahrtrichtung Heringhausen. Im Einmündungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Motorrad. Die Kradfahrerin stürzte und blieb auf dem Gehweg liegen.

Die 62-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die leicht verletzte 46-jährige Autofahrerin wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Auto und das Motorrad blieben fahrbereit. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn kurzzeitig komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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