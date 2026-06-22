Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Exhibitionismus in Eslohe
Eslohe (ots)
Am Samstag, den 20.06.2026, um 20:30 Uhr, erhielt die Polizeiwache Meschede Kenntnis von einem Mann, der exhibitionistische Handlungen in einem Park in der Eberhard-Koenig-Straße in Eslohe vollzog. Eine Frau stellte fest, wie der Mann seine Hose herunterzog und an seinem Glied manipulierte. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Exhibitionismus eingeleitet.
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