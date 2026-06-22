POL-HSK: Exhibitionismus in Eslohe

Brilon (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 00:35 Uhr kam es auf einem Platz hinter der Schützenhalle in Brilon zu einer Schlägerei. Ein 28-jähriger Syrer aus Brilon geriet mit einem 26-jährigen Mann -ebenfalls aus Brilon- aus bislang ungeklärten Gründen in Streitigkeiten. In der Folge schubste der 28-Jährige den 26-Jährigen. Weitere Beteiligte kamen hinzu, sodass sich eine Schlägerei entwickelte. Nach ...

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