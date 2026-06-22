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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Exhibitionismus in Eslohe

Eslohe (ots)

Am Samstag, den 20.06.2026, um 20:30 Uhr, erhielt die Polizeiwache Meschede Kenntnis von einem Mann, der exhibitionistische Handlungen in einem Park in der Eberhard-Koenig-Straße in Eslohe vollzog. Eine Frau stellte fest, wie der Mann seine Hose herunterzog und an seinem Glied manipulierte. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Exhibitionismus eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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