Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl in Arnsberg-Bruchhausen

Arnsberg-Bruchhausen (ots)

Am Samstag, den 20.06.2026, um 14:08 Uhr, kam es in einem Textil-Discounter in der Straße Westring in Arnsberg-Bruchhausen zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 44-jähriger Ungar aus Arnsberg entwendete Ware aus dem Discounter und versuchte, den Laden zu verlassen, ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Daraufhin stieß der Beschuldigte die Frau gewaltsam weg und flüchtete zu Fuß. Die Mitarbeiterin verfolgte ihn, bis die Polizei eintraf. Die eingesetzten Polizisten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

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