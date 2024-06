POL-HSK: Unfallflucht

Marsberg (ots) - Möchten Sie Ihre Pedelec-Fähigkeiten verbessern? Dann nehmen Sie am Pedelec-Training der Polizei HSK in Marsberg teil! Am 18.06.2024 (Dienstag) findet das Training von 14 bis 16 Uhr auf dem Schulhof der Sekundarschule in der "Trift" statt. Unsere Verkehrssicherheitsberater bieten zunächst eine Einweisung in die Pedelecs und Helme an. Anschließend folgen Praxisübungen im Parcours. Nutzen Sie diese ...

mehr