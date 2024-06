POL-HSK: Zeugen nach Unfall mit Fahrerflucht gesucht

Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern: Im Zeitraum zwischen Montag 11:30 Uhr und 22:45 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung im Norbertusweg eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Bargeld entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Laura Burmann ...

