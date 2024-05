Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Freizeitpark

Bestwig (ots)

Im Zeitraum vom 16.05.2024, 16:30 Uhr bis zum 17.05.2024, 07:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in das Verwaltungsgebäude eines in Bestwig-Wasserfall befindlichen Freizeitparks ein. Die Täter schlugen ein Fenster des Verwaltungsgebäudes ein und gelangten in das Innere des Komplexes. Dort brachen sie mehrere Bürotüren auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hinweise auf erbeutete Gegenstände liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Hinweise oder verdächtige Feststellungen bitte an die Polizei Meschede unter 0291 / 9020 3411 (Schl.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell