POL-HSK: Gemeinschaftliche Presserklärung der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis und Stadt Winterberg

Aufgrund des hohen Besucheraufkommens der vergangenen und insbesondere des gestrigen Tages hat die Stadt Winterberg per Allgemeinverfügung am gestrigen Abend bis zum 10.01.2021 ein Betretungsverbot für die rd. 40 Pisten in Altastenberg, Neuastenberg, Niedersfeld, Winterberg, Züschen, die dazugehörigen Parkplätze sowie rund um den Kahlen Asten und der Großraumparkplatz Bremberg erlassen. Ziel des Betretungsverbotes war und ist es, dass Tagestouristen erst gar nicht mehr nach Winterberg anreisen.

Bedauerlicherweise haben sich trotzdem wieder viele Tagestouristen auf den Weg nach Winterberg gemacht. Um ein weiteres Zulaufen der Pisten und der Innenstadt in Winterberg zu verhindern, mussten bereits am frühen Vormittag die Zufahrtsstraßen, einschließlich der Bundesstraßen, nach Winterberg gesperrt werden.

Trotz des Betretungverbotes gelang es einigen Ausflüglern auf die gesperrten Pisten zu gelangen. Diese wurden gezielt von den eingesetzten Kräften angesprochen und von der Piste begleitet.

Die eingesetzten Einsatzkräfte der Stadt Winterberg und der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis schritten konsequent bei festgestellten Verstößen ein. Insgesamt wurden festgestellt: 150 Verwarngelder wegen Parkverstößen, 26 Verwarngelder für Verkehrsverstöße, 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen für Verkehrsverstöße, 63 Platzverweise, 6 Verstöße gegen die Maskenpflicht, 19 Verstöße gegen das Betretungsverbot, 5 Verstöße gegen Kontaktbeschränkung. Leider mussten auch zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung geschrieben werden.

"Vielen Dank an alle Einsatzkräfte der Polizei, insbesondere an die auswärtigen Kräfte, das Team vom Ordnungsamt, die Freiwillige Feuerwehr Winterberg und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Winterberg, alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer die mit hohem Engagement, großer Kompetenz und viel Herzblut dieses Wochenende gemeistert haben. Danke auch an die ortsansässige Gastronomie, die heute für das leibliche Wohl unserer Helferinnen und Helfer gesorgt haben. Ein Dank geht auch an die verständnisvollen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Winterberg", so Bürgermeister Michael Beckmann und Polizeidirektor Carsten Robe.

Auch am morgigen Tage wird die Stadt Winterberg gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde im Einsatz sein.

