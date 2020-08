Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß auf Kreuzung

Brilon (ots)

Am Freitag gegen 19:40 Uhr kam es an der Kreuzung der L 870 und der L 913 zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Ein 71-jähriger Mann aus Echem befuhr die L 913 in Richtung Thülen, als er an einer Kreuzung auf die L 870 abbiegen wollte. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 23-jährigen Brilonerin. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Echemer erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

