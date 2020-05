Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall auf BMX-Rampe

Sundern (ots)

Am Dienstag gegen 18:24 Uhr kam es auf einer BMX-Rampenanlage in der Straße "Am Fischteich" zu einem Unfall eines Fahrradfahrers. Bei einem Sprung verlor der 14-jährige Sunderner die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenahaus geflogen.

