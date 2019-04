Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autoaufbrecher festgenommen

Meschede (ots)

Am Freitagmorgen konnten in der Steinstraße zwei Autoaufbrecher festgenommen werden. Zuvor hatten sie aus Fahrzeugen diverse Gegenstände entwendet, indem sie Scheiben eingeschlagen hatten. Bei drei anderen Autos blieb es beim Versuch. Die Täter schlugen in der Le-Puy-Straße, Rebell, Winziger Platz und in der Zeughausstraße zu. In der letzteren wurden die Täter von aufmerksamen Zeugen beobachtet und gefilmt. Sie riefen sofort die Polizei. Durch die eingeleitete Fahndung konnten die beiden Täter, ein 20-jähriger Rumäne und ein 17-jähriger Italiener, festgenommen werden. Die beiden Männer wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

