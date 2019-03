Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel - Jetta-Fahrer und Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Hillegossen-

Am Dienstag, den 26.03.2019, ereignete sich auf der Lageschen Straße in Richtung Bielefeld in Höhe der Autobahnabfahrt ein Verkehrsunfall. Die Polizei sucht einen PKW-Fahrer, der seine Fahrt fortsetzte.

Gegen 17:40 Uhr befuhr ein 32-jähriger Hyundai-Fahrer aus Gütersloh den rechten Fahrstreifen der Lagesche Straße in Richtung Bielefeld. Als er sich in Höhe der Autobahnabfahrt befand, wechselte ein PKW-Fahrer von der dortigen Beschleunigungsspur auf den rechten Fahrstreifen. Der Gütersloher wich nach links aus, um den Zusammenstoß mit dem Fahrstreifenwechselnden PKW zu verhindern. Er touchierte den auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Audi eines 50-jährigen Lippers. Der am Unfall beteiligte PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Bei dem Unfallflüchtigen soll es sich um einen silbernen VW Jetta handeln.

An dem Audi und Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

